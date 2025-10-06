Altra doccia fredda in casa per il Poggibonsi Prato prima pareggia poi arriva il sorpasso

POGGIBONSI 1 PRATO 2 POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Borri F., Borri L. (81’ Corcione), Borghi, Nobile (69’ Sinatra), Gonzi, Ndiaye (61’ Kean), Corzani (81’ Shenaj), Ponticelli (65’ Di Martino); Skerma, Ciacci. A disposizione: Baracco, El Dib, Boduri, Pratesi. Allenatore: Barontini. PRATO (3-5-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa; Cesari (72’ Drapelli), Zanon (69’ D’Orsi), Cela (65’ Atzeni), Lattarulo, Greselin; Rossetti (78’ Verde), Claudio Gioè (83’ Rinaldini). A disposizione: Furghieri, Iacoponi, Limberti, Rinaldini, Mencagli. Allenatore: Venturi. Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino. Reti: 17’ Gonzi, 27’ Cela, 57’ Gioè. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

