Alte velocità

Cms.ilmanifesto.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non avrei niente contro l’alta velocita? in autostrada se favorisse il suicidio volontario o involontario, premeditato o preterintenzionale, di proprietari e amatori di grosse cilindrate. Sono un liberale. E ammetto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

In questa notizia si parla di: alte - velocit

