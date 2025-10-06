Altavilla Irpina concluse le riprese del cortometraggio di Modestino Di Nenna La voce della pace

Si sono concluse ad Altavilla Irpina (AV) le riprese del cortometraggio La voce della pace, diretto dal regista Modestino Di Nenna. L’opera cinematografica, fortemente sostenuta dal sindaco Mario Vanni e dall’intera amministrazione comunale, porta sul grande schermo un intenso messaggio di pace e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

