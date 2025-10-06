Alta Valle in lutto per la morte della professoressa giornalista Daniela Valzer

Alta Valle in lutto per la scomparsa di Daniela Valzer, giornalista e professoressa di Bormio, deceduta nella notte tra sabato e domenica all’ospedale Morelli di Sondalo all'età di 52 anni. Una notizia che ha profondamente colpito le comunità del paese, del mondo della scuola e del giornalismo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

