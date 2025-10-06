Alta Valle in lutto per la morte della professoressa giornalista Daniela Valzer
Alta Valle in lutto per la scomparsa di Daniela Valzer, giornalista e professoressa di Bormio, deceduta nella notte tra sabato e domenica all’ospedale Morelli di Sondalo all'età di 52 anni. Una notizia che ha profondamente colpito le comunità del paese, del mondo della scuola e del giornalismo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: alta - valle
Parcheggi a pagamento e bus navetta in quota dell’alta Valle Camonica. Ecco tariffe e orari delle principali località
Tragedia sui sentieri dell’Alta Valle Intelvi: 63enne muore per un infarto durante un’escursione
Incendio di sterpaglie in via Valle Roveto, visibile un'alta colonna di fumo nero [FOTO]
A SERINO PER LA PROCESSIONE DI SAN FRANCESCO I paesi dell'Alta Valle del Sabato ancora una volta uniti nel nome della fede e nella devozione dei nostri santi e patroni. Grazie al sindaco Vito Pelosi per l'invito e a tutta la comunità di Serino per la cal Vai su Facebook
Lutto al Teatro Palapartenope per la morte di Fabiana Manna: i funerali a Fuorigrotta - Lutto al Teatro Palapartenope di Napoli per la morte di Fabiana Manna, volto noto e stimato della scena artistica partenopea. Si legge su fanpage.it