Alta Irpinia controlli dei Carabinieri | una denuncia e due fogli di via nel weekend

Intensificati i controlli nei comuni montani dell’Alta Irpinia durante gli eventi locali. Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, mirata a rafforzare il controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree più sensibili. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino Controlli rafforzati nei comuni dell’Alta Irpinia. Nel fine settimana, anche in concomitanza con importanti eventi locali — come la Macenata di Paternopoli, la Festa Medievale di Cassano Irpino e i festeggiamenti in onore di San Francesco a Folloni — la Compagnia Carabinieri di Montella ha predisposto un servizio straordinario di controllo nei comuni dell’Alta Irpinia, per prevenire reati e garantire la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it