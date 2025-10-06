Alstom è alla ricerca di oltre cento tecnici

Nuovo piano di assunzioni di Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile. L’azienda ha celebrato di recente i 70 anni dello storico stabilimento di Sesto San Giovanni, centro d’eccellenza del gruppo per la produzione, riparazione, revisione e manutenzione di sottosistemi e componenti per il materiale rotabile per il mercato nazionale e internazionale. In occasione dell’anniversario, Alstom ha annunciato un’importante campagna di assunzioni con l’apertura di 100 nuove posizioni entro marzo 2026. Le opportunità riguardano profili tecnico-specializzati nella manutenzione ferroviaria, con competenze in ambito elettrico ed elettro-meccanico, e laureati in ingegneria meccanica, elettronica e gestionale, preferibilmente con un percorso formativo o una specializzazione in automazione industriale o tecnologie del veicolo ferroviario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net