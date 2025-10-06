Almeno per un giorno in Italia ha comandato la gente

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025

Siamo contenti per gli amici che sono ancora vivi, però hanno vinto i cattivi, la strage continua, non ci sono più barche a mare. Gli uomini della pace – i Rabin, gli Arafat – sono morti da tempo. Comandano i Netanyahu, gli Hamas, i Trump, i Putin, i dittatori. I diritti, dice il nostro governo, valgono fino a un certo punto. Non c’è più la democrazia: questa è l’unica cosa chiara che c’è. Ma la democrazia comincia ora. * * * L’Italia nel dopoguerra ha avuto quattro precisi momenti di democrazia. Il primo momento è il 1968, gli operai dal sud salgono al nord, si uniscono, conquistano, lottano per vari anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

