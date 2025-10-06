Almeno per un giorno in Italia ha comandato la gente
Siamo contenti per gli amici che sono ancora vivi, però hanno vinto i cattivi, la strage continua, non ci sono più barche a mare. Gli uomini della pace – i Rabin, gli Arafat – sono morti da tempo. Comandano i Netanyahu, gli Hamas, i Trump, i Putin, i dittatori. I diritti, dice il nostro governo, valgono fino a un certo punto. Non c’è più la democrazia: questa è l’unica cosa chiara che c’è. Ma la democrazia comincia ora. * * * L’Italia nel dopoguerra ha avuto quattro precisi momenti di democrazia. Il primo momento è il 1968, gli operai dal sud salgono al nord, si uniscono, conquistano, lottano per vari anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: almeno - giorno
Thailandia-Cambogia, scontri a fuoco per il secondo giorno consecutivo lungo la zona di confine contesa | Bangkok: almeno 14 vittime, 100mila gli evacuati
Gallarate, minacce e almeno 50 sms al giorno alla ex compagna: braccialetto elettronico per un 42enne
Attacco russo su Kiev: sono almeno 28 i morti, con 160 feriti. Proclamato un giorno di lutto
Vi siete mai chiesti perché la Luna sia visibile anche di giorno? Non dovrebbe vedersi solo di notte? Se almeno una volta vi siete posti questa domanda, ecco la risposta. https://geopop.it/hT9Z6 Vai su Facebook
Dal 2026 il 4 ottobre diventerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco - La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva la proposta di istituire il 4 ottobre come giorno di festa nazionale, intitolato a San Francesco in quanto patrono dell’I ... Da ilpost.it
Stato di Palestina, dopo Londra almeno altri dieci Paesi pronti per il riconoscimento: la linea di Macron, la cautela di Italia e Germania - Anche l'Australia ha annunciato il riconoscimento, oggi altri seguiranno alla conferenza presieduta da Parigi e Riad, caute Italia e Germania. Lo riporta msn.com