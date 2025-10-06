Almeno 74 morti nelle alluvioni e nelle frane in Nepal e India

Internazionale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 ottobre in Nepal e in India proseguono le difficili operazioni di soccorso dopo una serie di alluvioni e frane che nello scorso fine settimana ha causato più di settanta morti, oltre a gravi danni materiali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

almeno 74 morti nelle alluvioni e nelle frane in nepal e india

© Internazionale.it - Almeno 74 morti nelle alluvioni e nelle frane in Nepal e India

In questa notizia si parla di: almeno - morti

Gaza: colpite tende di sfollati, almeno 16 morti

Gli scontri tra beduini e drusi causano almeno cinquanta morti in Siria

Media, 'raid israeliani a Gaza, almeno 20 morti'

almeno 74 morti alluvioniAlmeno 74 morti nelle alluvioni e nelle frane in Nepal e India - Il 6 ottobre in Nepal e in India proseguono le difficili operazioni di soccorso dopo una serie di alluvioni e frane che nello scorso fine settimana ha causato più di settanta morti, oltre a gravi dann ... Si legge su internazionale.it

61 morti all’anno per frane e alluvioni - La morte di una madre e del suo figlioletto di due anni, uccisi da una frana che ha travolto la loro casa a Massa, ci ricorda come lo spettro del pericolo frane e alluvioni incombe su 6 milioni di ita ... servizitelevideo.rai.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Almeno 74 Morti Alluvioni