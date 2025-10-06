Almeno 74 morti nelle alluvioni e nelle frane in Nepal e India

Il 6 ottobre in Nepal e in India proseguono le difficili operazioni di soccorso dopo una serie di alluvioni e frane che nello scorso fine settimana ha causato più di settanta morti, oltre a gravi danni materiali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Almeno 74 morti nelle alluvioni e nelle frane in Nepal e India

In questa notizia si parla di: almeno - morti

Gaza: colpite tende di sfollati, almeno 16 morti

Gli scontri tra beduini e drusi causano almeno cinquanta morti in Siria

Media, 'raid israeliani a Gaza, almeno 20 morti'

Notte di massicci attacchi russi sul Paese: almeno cinque morti. Colpito il parco industriale Sparrow di Leopoli. Gli italiani erano di rientro dalla decima missione nel Paese del Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta Vai su Facebook

Massiccio attacco russo in Ucraina: almeno quattro morti a Leopoli - X Vai su X

Almeno 74 morti nelle alluvioni e nelle frane in Nepal e India - Il 6 ottobre in Nepal e in India proseguono le difficili operazioni di soccorso dopo una serie di alluvioni e frane che nello scorso fine settimana ha causato più di settanta morti, oltre a gravi dann ... Si legge su internazionale.it

61 morti all’anno per frane e alluvioni - La morte di una madre e del suo figlioletto di due anni, uccisi da una frana che ha travolto la loro casa a Massa, ci ricorda come lo spettro del pericolo frane e alluvioni incombe su 6 milioni di ita ... servizitelevideo.rai.it scrive