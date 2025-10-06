Almanacco | Lunedì 6 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 6 ottobre è il 279º giorno del calendario gregoriano. Mancano 86 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Ottobre piovoso, campo prosperoso.Santi del giorno: San Bruno, protettore dell'Ordine dei certosini. Santa Maria Francesca, protettrice delle donne che non riescono ad avere figli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

