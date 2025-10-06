Alluvione mostruosa straripa il fiume | sommersi hotel e abitazioni VIDEO
Nel cuore della notte, in un luogo solitamente animato solo dal rumore delle onde e dal vociare dei turisti, il silenzio è stato rotto da un fragore assordante. In pochi minuti, la quiete di un villaggio vacanziero è stata spazzata via da un’alluvione improvvisa e devastante. L’acqua, fuori controllo, ha travolto tutto ciò che incontrava sul suo cammino: strade, auto, alberi, e perfino interi edifici. Ciò che doveva essere una tranquilla serata d’autunno sulla costa del Mar Nero si è trasformato in un incubo che nessuno dimenticherà facilmente. Leggi anche: Scossa di terremoto in Italia, è panico: “Sentita ovunque” Leggi anche: Greta Thunberg torna a casa, chi le pagherà il viaggio di rimpatrio: il colpo di scena Elenite sommersa: la furia dell’acqua. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Alluvione lampo a Meda (MB) stamani. Superati i 100mm in molte località sul nord-ovest lombardo. Video da Eugenio Mascheroni su telegram - Tornado in Italia Vai su Facebook
Alluvione del 22 settembre: la “tempesta perfetta” che ha messo in ginocchio la Brianza - BrianzAcque: un bollettino speciale racconta l’evento senza precedenti e l’impegno straordinario per fronteggiarlo ... Secondo mbnews.it
Alluvioni in Kashmir, fiumi in piena minacciano i ponti - Il 26 agosto, piogge torrenziali hanno provocato gravi inondazioni in Kashmir, con fiumi straripati e frane che hanno isolato interi villaggi. Da tg24.sky.it