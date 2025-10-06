Alluvione Campi Bisenzio la burocrazia mette i contributi a rischio Tempi stretti per le domande serve una proroga

Sono passati quasi due anni dalla notte in cui l'alluvione travolse Campi Bisenzio, era il novembre 2023, lasciando dietro di sé una scia di fango, distruzione e disperazione. A complicare le cose in questi casi, spesso ci mette la burocrazia. Negli ultimi giorni, infatti, l'attenzione della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

