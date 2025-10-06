All’Opec vince la linea della Russia | solo 137mila barili di petrolio in più

Si impone la linea russa all'Opec+. L'aumento deciso ieri per la produzione di petrolio è stato inferiore alle aspettative di molti analisti: 137mila barili al giorno da novembre a fronte, per esempio, dei 140mila barili previsti da Goldman Sachs. Un livello che eviterà pressioni al ribasso sui prezzi come nei desideri di Mosca che, a causa delle sanzioni, avrebbe difficoltà ad aumentare ulteriormente la produzione. Negli ultimi mesi, Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Oman e Algeria (che compongono l'Opec+) hanno già aumentato le loro quote di oltre 2,5 milioni di barili al giorno (il 2,5% della domanda globale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

