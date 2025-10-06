allo spazio hus di milano le opere di piero scandura

Nell’ambito di una proposta espositiva che mette in dialogo linguaggi artistici differenti all’interno di un contesto architettonico unico e suggestivo, Spazio HUS ospita, dal 29 ottobre al 12 novembre 2025, la mostra personale del pittore, disegnatore e grafico toscano Piero Scandura, a cura di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

