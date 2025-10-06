Arezzo, 6 ottobre 2025 – "La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare" amava ricordare Ezio Bosso, direttore d'orchestra, pianista e compositore. Oggi tutti parlano e nessuno sta a sentire. Ma bisogna fare silenzio per poter ascoltare. Un silenzio consapevole che aiuta a percepire non solo il suono, ma anche noi stessi, le nostre anime. Lo sapeva molto bene la prof.ssa Giuliana Perotti, originaria di Sanre mo - la città della musica - che trasferitasi ad Arezzo raccontava spesso ai suoi studenti che “nessuna nota è stonata se suonata con amore”. Musicista, insegnante ma anche giornalista e scrittrice, la prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All'IC Cesalpino un concerto ricordo in omaggio della prof. Giuliana Perotti