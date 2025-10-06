Allerta meteo in Puglia e Sicilia maltempo anche in altre 2 regioni del Sud | in arrivo grandine e temporali

Allerta gialla in Puglia e Sicilia: temporali, vento forte e rischio idrogeologico per l’arrivo di una perturbazione atlantica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Allerta meteo in Puglia e Sicilia, maltempo anche in altre 2 regioni del Sud: in arrivo grandine e temporali

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

ALLERTA #METEO, DOMENICA DI FREDDO E BURRASCA AL NORD/EST. SITUAZIONE CRITICA NELL'ALTO ADRIATICO. IL MALTEMPO SI SPOSTA RAPIDAMENTE AL CENTRO/SUD: ATTENZIONE ALLE PROSSIME ORE - X Vai su X

IMPORTANTE CAMBIO PROGRAMMA!! Un’allerta meteo per VENTO, STATO DEL MARE e CRITICITA’ COSTIERA ci impedisce di confermare l’appuntamento di questa mattina con il volo degli aquiloni in spiaggia libera. …. Ma, anche se non possiamo andar Vai su Facebook

Meteo, allerta gialla per maltempo e grandine in sei regioni al Sud: ecco dove - Peggioramento atteso in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. tg24.sky.it scrive

Meteo, allerta gialla al Sud: in arrivo temporali e venti forti - Inoltre, dal mattino di domani, persistono i venti forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, sulla Puglia, in estensione ai settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia. Riporta msn.com