Allerta meteo in Puglia e Sicilia maltempo anche in altre 2 regioni del Sud | in arrivo grandine e temporali

Notizie.virgilio.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allerta gialla in Puglia e Sicilia: temporali, vento forte e rischio idrogeologico per l’arrivo di una perturbazione atlantica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

allerta meteo in puglia e sicilia maltempo anche in altre 2 regioni del sud in arrivo grandine e temporali

© Notizie.virgilio.it - Allerta meteo in Puglia e Sicilia, maltempo anche in altre 2 regioni del Sud: in arrivo grandine e temporali

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

allerta meteo puglia siciliaMeteo, allerta gialla per maltempo e grandine in sei regioni al Sud: ecco dove - Peggioramento atteso in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. tg24.sky.it scrive

allerta meteo puglia siciliaMeteo, allerta gialla al Sud: in arrivo temporali e venti forti - Inoltre, dal mattino di domani, persistono i venti forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, sulla Puglia, in estensione ai settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Puglia Sicilia