Nell'immediata vigilia della ricorrenza dell'attacco del 7 ottobre 2023 cresce la tensione in tutto il Paese, specialmente in vista delle manifestazioni pro-Pal già annunciate che si terranno a Roma nella giornata di domani. Nel frattempo s'infiamma anche la polemica per la partita di calcio Italia-Israele in programma martedì 14 a Udine. Matteo Piantedosi, in ogni caso, non getta benzina sul fuoco: "Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, non ci sono segnali specifici di allarme ma l'attenzione è molto alta", ha dichiarato durante la puntata di questa sera di "Cinque Minuti", in onda su Rai 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allerta di Piantedosi per il 7 ottobre: "Attenzione alta, c'è chi sottovaluta i richiami alla rivolta sociale"