Allerta di Piantedosi per il 7 ottobre | Attenzione alta c' è chi sottovaluta i richiami alla rivolta sociale
Nell'immediata vigilia della ricorrenza dell'attacco del 7 ottobre 2023 cresce la tensione in tutto il Paese, specialmente in vista delle manifestazioni pro-Pal già annunciate che si terranno a Roma nella giornata di domani. Nel frattempo s'infiamma anche la polemica per la partita di calcio Italia-Israele in programma martedì 14 a Udine. Matteo Piantedosi, in ogni caso, non getta benzina sul fuoco: "Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, non ci sono segnali specifici di allarme ma l'attenzione è molto alta", ha dichiarato durante la puntata di questa sera di "Cinque Minuti", in onda su Rai 1.
Allerta del Viminale in vista dei cortei pro Pal, Piantedosi incontrerà i prefetti
7 ottobre, sale l’allerta. Piantedosi: “Attenzione alta. Antagonisti cercano pretesto per lo scontro" - Preoccupazione per le manifestazioni non autorizzate a Bologna e Torino: “Inneggiare ... Lo riporta repubblica.it
Cinque minuti, Piantedosi sul rischio 7 ottobre: "Gli antagonisti aspettano solo un pretesto" - "Siamo sempre molto cauti nel vietare manifestazioni per motivi di carattere ideologico però inneggiare al 7 ottobre significa fare ... Riporta iltempo.it