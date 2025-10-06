Allerta alta per il 7 ottobre Piantedosi | Antagonisti cercano pretesto per lo scontro

Thesocialpost.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massima attenzione in tutto il Paese alla vigilia del secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha confermato un livello di vigilanza elevato, soprattutto su Roma, dove sono previste manifestazioni e sit-in legati al conflitto mediorientale. “Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre. Non ci sono segnali specifici di allarme, ma l’attenzione è molto alta”, ha dichiarato a Cinque Minuti su RaiUno. Tensione per i cortei non autorizzati. Le autorità temono in particolare due manifestazioni non autorizzate annunciate per domani a Bologna e Torino da associazioni palestinesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

allerta alta per il 7 ottobre piantedosi antagonisti cercano pretesto per lo scontro

© Thesocialpost.it - Allerta alta per il 7 ottobre, Piantedosi: “Antagonisti cercano pretesto per lo scontro”

In questa notizia si parla di: allerta - alta

Nerviano Medical Sciences, allerta sempre più alta. Si ristruttura BioNerviano: “Smantellamento evidente”

Virus West Nile, allerta alta dopo la morte della paziente. Sei contagi in provincia

Referti medici letti dall’intelligenza artificiali, allerta alta per la privacy

allerta alta 7 ottobreAllerta di Piantedosi per il 7 ottobre: "Attenzione alta, c'è chi sottovaluta i richiami alla rivolta sociale" - Il ministro dell'Interno si mostra cauto alla vigilia della commemorazione del secondo anniversario della strage di Hamas, ma non vuole sottovalutare la situazione: "Gli antagonisti cercano sempre un ... Come scrive msn.com

allerta alta 7 ottobreAllerta alta per il 7 ottobre, Piantedosi: “Antagonisti cercano pretesto per lo scontro” - Massima attenzione in tutto il Paese alla vigilia del secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. thesocialpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allerta Alta 7 Ottobre