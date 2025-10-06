Massima attenzione in tutto il Paese alla vigilia del secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha confermato un livello di vigilanza elevato, soprattutto su Roma, dove sono previste manifestazioni e sit-in legati al conflitto mediorientale. “Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre. Non ci sono segnali specifici di allarme, ma l’attenzione è molto alta”, ha dichiarato a Cinque Minuti su RaiUno. Tensione per i cortei non autorizzati. Le autorità temono in particolare due manifestazioni non autorizzate annunciate per domani a Bologna e Torino da associazioni palestinesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allerta alta per il 7 ottobre, Piantedosi: “Antagonisti cercano pretesto per lo scontro”