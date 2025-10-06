Allerta alta per il 7 ottobre Piantedosi | Antagonisti cercano pretesto per lo scontro
Massima attenzione in tutto il Paese alla vigilia del secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha confermato un livello di vigilanza elevato, soprattutto su Roma, dove sono previste manifestazioni e sit-in legati al conflitto mediorientale. “Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre. Non ci sono segnali specifici di allarme, ma l’attenzione è molto alta”, ha dichiarato a Cinque Minuti su RaiUno. Tensione per i cortei non autorizzati. Le autorità temono in particolare due manifestazioni non autorizzate annunciate per domani a Bologna e Torino da associazioni palestinesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: allerta - alta
Nerviano Medical Sciences, allerta sempre più alta. Si ristruttura BioNerviano: “Smantellamento evidente”
Virus West Nile, allerta alta dopo la morte della paziente. Sei contagi in provincia
Referti medici letti dall’intelligenza artificiali, allerta alta per la privacy
Il prefetto di Roma tiene la guardia alta dopo gli scontri: "Massima allerta su antisemitismo" https://ift.tt/ncrOD9a - X Vai su X
Ore 8,23: forse un timido sole si sta affacciando sull’Alta Val d’Enza. Allerta arancione per vento. Vai su Facebook
Allerta di Piantedosi per il 7 ottobre: "Attenzione alta, c'è chi sottovaluta i richiami alla rivolta sociale" - Il ministro dell'Interno si mostra cauto alla vigilia della commemorazione del secondo anniversario della strage di Hamas, ma non vuole sottovalutare la situazione: "Gli antagonisti cercano sempre un ... Come scrive msn.com
Allerta alta per il 7 ottobre, Piantedosi: “Antagonisti cercano pretesto per lo scontro” - Massima attenzione in tutto il Paese alla vigilia del secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. thesocialpost.it scrive