Allenatore Inter Chivu o Inzaghi? A Pressing vince di misura l’ex difensore | 4-3 nel sondaggio in studio

Inter News 24 Allenatore Inter, il dibattito di Pressing divide gli ospiti: Chivu convince per il gioco e la personalità, Inzaghi per l'esperienza e la gestione. Nel corso della trasmissione Pressing, il direttore Alberto Brandi ha lanciato una provocazione ai suoi ospiti: «Siete presidenti di una squadra di calcio: scegliete Chivu o Inzaghi?». Una domanda che ha acceso il dibattito e diviso le opinioni tra giornalisti ed ex calciatori presenti in studio. Il conteggio finale ha premiato di misura Cristian Chivu, attuale tecnico dell' Inter, con un 4-3 a suo favore. Tra i sostenitori del rumeno si sono schierati Sandro Sabatini, Fabrizio Biasin, Massimo Mauro e Monica Bertini, convinti dalla qualità di gioco e dalla personalità del nuovo allenatore nerazzurro.

