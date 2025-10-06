Allegri Yildiz l’abbraccio che emoziona | il mister ritrova il suo allievo prima di Juve Milan Il retroscena nel tunnel prima del big match – VIDEO
Allegri Yildiz, l’abbraccio che emoziona tutti: il VIDEO dei due avversari prima dell’inizio del big match di Serie A. Nella serata dei grandi ritorni e delle forti emozioni di Juventus – Milan, tra gli applausi per un ex allenatore e i fischi per un ex centrocampista, c’è un’immagine che più di altre ha catturato il cuore dei tifosi: l’abbraccio tra Massimiliano Allegri e Kenan Yildiz. Un gesto che racconta una storia di stima, fiducia e riconoscenza. Pochi istanti prima del fischio d’inizio, nel tunnel che porta al campo, le telecamere hanno immortalato il momento. Allegri, oggi allenatore del Milan, ha cercato con lo sguardo il giovane numero 10 bianconero, lo ha raggiunto e lo ha stretto in un lungo e affettuoso abbraccio, scambiando con lui qualche parola e un sorriso complice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
