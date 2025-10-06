Allegri si arrabbia dopo Juventus-Milan | Dovevamo stritolarli Poi punge Leao

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero dopo il pareggio a reti bianche dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan Applausi per Massimiliano Allegri dai suoi ex tifosi, che lo hanno omaggiato al ritorno da avversario all'Allianz Stadium nella posticipo di campionato tra il Milan e la Juventus. Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it Pulisic sbaglia un rigore, mentre Leao non incide entrando a gara in corso. Allegri ha più di qualche rimpianto a fine gara intervenendo in conferenza stampa: "È positivo non aver preso gol e aver portato a casa un punto prezioso. Allo stesso tempo però dobbiamo essere arrabbiati perché a un certo punto dovevamo uccidere, sportivamente, la Juve.

"A Torino non è mai semplice portare via punti, ma dobbiamo uscire arrabbiati: quando hai un avversario tra le mani, devi stritolarlo e ucciderlo sportivamente parlando": così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri

Allegri fa un discorso chiaro a Leao dopo Juve-Milan: "Uno come lui quando arriva lì deve fare gol" - Massimiliano Allegri si è ripresentato allo Stadium da avversario e con il suo Milan e ha parlato del pareggio 0-0