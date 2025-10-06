Allegri non si nasconde | Usciti dal campo arrabbiati Meglio noi di loro nel secondo tempo quando l’avversario è in difficoltà bisogna fare meglio

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri non si nasconde, il tecnico commenta: soddisfatto per non aver subito gol, vede il bicchiere mezzo pieno e chiede ai suoi di essere più cinici. Deluso per il risultato, ma soddisfatto della mentalità. Il giorno dopo il pareggio a reti bianche in casa della  Juventus, l’allenatore del  Milan,  Massimiliano Allegri, ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di  Telelombardia. Per il tecnico livornese, lo 0-0 dell’Allianz Stadium lascia un po’ di amaro in bocca, ma anche segnali molto positivi per il futuro. Allegri: il punto dopo lo Stadium. Allegri  ha individuato due aspetti positivi nella serata di  Torino: la solidità difensiva e, soprattutto, la reazione rabbiosa della squadra al fischio finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

allegri non si nasconde usciti dal campo arrabbiati meglio noi di loro nel secondo tempo quando l8217avversario 232 in difficolt224 bisogna fare meglio

© Juventusnews24.com - Allegri non si nasconde: «Usciti dal campo arrabbiati. Meglio noi di loro nel secondo tempo, quando l’avversario è in difficoltà bisogna fare meglio»

In questa notizia si parla di: allegri - nasconde

Allegri non si nasconde: «Ho scelto il Milan solo per un motivo, non potevo dire di no». L’annuncio dell’ex Juve in conferenza stampa

Allegri si nasconde in conferenza stampa: «Scudetto? Ci sono 8 favorite, il nostro obiettivo è un altro»

L’urlo di Conte dopo il gol nasconde un messaggio per Allegri

Cerca Video su questo argomento: Allegri Nasconde Usciti Campo