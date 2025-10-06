Allegri non guarda il rigore di Pulisic poi se lo fa raccontare e esplode | Gli avevo detto di non tirare di piatto
Juventus-Milan è terminata 0-0, con Christian Pulisic che ha fallito il rigore che poteva portare i rossoneri in vantaggio, calciando alto alla sinistra del portiere. Il tecnico Max Allegri non aveva voluto vedere il penalty. Il retroscena di Allegri sul rigore sbagliato da Pulisic. Quando si è sentito il boato dei tifosi bianconeri che esultavano, Allegri si è girato verso il suo vice Landucci per farsi raccontare lo sviluppo del rigore. Gli ha chiesto se Di Gregorio l’aveva parato, ma Landucci gli ha dato una risposta negativa. E quindi, come riportato dal Corriere della Sera, il tecnico del Milan h posto un’altra domanda: « Ha tirato di piatto? Ma come? Glielo avevo detto di non farlo ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: allegri - guarda
Allegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito: “Gliel’avevo detto di non tirare così”
Allegri non guarda il rigore di Pulisic. Poi a Landucci: "L'ha parato? Gli avevo detto di..."
Allegri non guarda il rigore di Pulisic Il racconto di @alessiodegiu #Allegri #Pulisic #JuveMilan #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
L'ex capitan Chiellini spiega in maniera semplice e diretta la bravura di Max Allegri Guarda caso per il prossimo Juve-Milan i bianconeri non partono favoriti Leggi di più nei commenti Vai su Facebook
Allegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito: “Gliel’avevo detto di non tirare così” - Simpatico siparietto tra Allegri e Landucci dopo il rigore mandato alto da Pulisic che poteva regalare il vantaggio al Milan contro la Juve ... Riporta fanpage.it
Milan, Allegri e la profezia su Pulisic: chi sarà ora il rigorista rossonero - Allegri non guarda il rigore di Pulisic contro la Juve: il tecnico del Milan commenta con Landucci l’errore, ma difende l’americano che resterà il rigorista designato. sport.virgilio.it scrive