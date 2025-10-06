Allegri non guarda il rigore di Pulisic poi se lo fa raccontare e esplode | Gli avevo detto di non tirare di piatto

Juventus-Milan è terminata 0-0, con Christian Pulisic che ha fallito il rigore che poteva portare i rossoneri in vantaggio, calciando alto alla sinistra del portiere. Il tecnico Max Allegri non aveva voluto vedere il penalty. Il retroscena di Allegri sul rigore sbagliato da Pulisic. Quando si è sentito il boato dei tifosi bianconeri che esultavano, Allegri si è girato verso il suo vice Landucci per farsi raccontare lo sviluppo del rigore. Gli ha chiesto se Di Gregorio l’aveva parato, ma Landucci gli ha dato una risposta negativa. E quindi, come riportato dal Corriere della Sera, il tecnico del Milan h posto un’altra domanda: « Ha tirato di piatto? Ma come? Glielo avevo detto di non farlo ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

