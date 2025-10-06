Allegri | Mi ha fatto piacere l’accoglienza dei tifosi ma ora penso al Milan

A parlare ai microfoni della Rai nel post partita di Juventus-Milan è stato Massimiliano Allegri, allenatori dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri alla Rai: "Mi ha fatto piacere l'accoglienza dello Stadium, ma ora penso solo al Milan e al nostro obiettivo che è tornare in Champions" - 0 del suo Milan contro la Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato: "Mi ha fatto molto piacere l'accoglienza dei tifosi allo stadio, abbiamo passato ...

Allegri emozionato dopo il ritorno allo Stadium: "8 anni meravigliosi passati insieme" - 0 sul campo della Juventus ha parlato anche ai microfoni della Domenica Sportiva su Rai 2.

