Allegri incontenibile in panchina | Ora negli spogliatoi non fiata nessuno Con chi ce l'aveva

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel finale di Juve-Milan Allegri viene sopraffatto dalla rabbia: prima fa un'ammonizione severa a Leao, poi in pieno recupero esplode nervosamente in panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allegri - incontenibile

Allegri non si dà pace in tribuna durante Udinese-Milan: la reazione rabbiosa sullo 0-3 spiega tutto - Massimiliano Allegri non riesce mai a staccarsi dalla sua squadra, nemmeno quando è costretto lontano dalla panchina. Scrive fanpage.it

Allegri pesca dalla panchina della Juve: firma col Milan per 3 milioni - Il Milan andrà a giocare ad Udine piuttosto incerottato alla luce delle forti assenze che dovrà fronteggiare Allegri. diregiovani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allegri Incontenibile Panchina Spogliatoi