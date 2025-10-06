Allegri furioso dopo il rigore di Pulisic | Te l' avevo detto! Cosa è successo
Il Milan getta alle ortiche la ghiotta opportunità di portare a casa tre punti dallo Stadium e quindi di raggiungere Napoli e Roma in vetta alla classifica di Serie A: determinante in tal senso soprattutto l'errore dagli 11 metri di Christian Pulisic, il quale ha mandato sopra la traversa il tiro che avrebbe potuto cambiare la storia della partita. A non essere passata inosservata, tuttavia, è stata in particolar modo la reazione di Massimiliano Allegri in panchina, che non ha voluto assistere al penalty, dando le spalle al terreno di gioco: dopo il tiro, Max ha chiesto lumi al suo secondo Landucci sul tipo di esecuzione scelta dal suo numero 11, mostrandosi molto contrariato una volta ricevuta la risposta: "Glielo avevo detto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
