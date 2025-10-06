Allegri a Rai Sport | Alla Juve otto anni meravigliosi mi ha fatto piacere l’accoglienza dei tifosi Ma sulla partita voglio dire questo

Allegri ha commentato il pareggio allo Stadium, lodando l’accoglienza dei tifosi bianconeri e il buon segnale dato dalla rabbia dei suoi giocatori. Il pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan ha visto il ritorno di Massimiliano Allegri, oggi tecnico rossonero, allo Stadium da avversario. Intervenuto ai microfoni di La Nuova DS, l’allenatore ha voluto innanzitutto esprimere la sua profonda gratitudine per l’accoglienza calorosa ricevuta dai suoi ex tifosi, con un omaggio sentito al periodo trascorso alla guida della Vecchia Signora. Il suo commento, carico di emozione, ha rievocato gli anni di successi e il legame costruito con l’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri a Rai Sport: «Alla Juve otto anni meravigliosi, mi ha fatto piacere l’accoglienza dei tifosi. Ma sulla partita voglio dire questo»

“Sempre fieri di te. Una società indegna ti ha negato il doveroso abbraccio”: Allegri si commuove per il messaggio della curva della Juve - Il saluto agli ex giocatori, i sorrisi e le mani alzate per salutare i tifosi già nel riscaldamento, poi l’emozione all’ingresso in campo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it