Allarme raffiche di vento Ramo cade vicino all’altalena Paura per i bimbi ai giardini

Attimi di paura ieri mattina al giardinetto di piazza Carradori a Porto Recanati. Intorno alle 11.30, un grosso ramo di un albero si è improvvisamente spezzato e caduto a terra, a pochi passi da un’altalena. Al momento dell’incidente, l’area verde era piena di bimbi, vista anche la bella giornata seppur ventosa, e sull’altalena c’erano due bambini spinti dalla madre, che si sono ritrovati a pochi metri dalla caduta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha provocato grande spavento tra i presenti. La bambina, in lacrime, ha chiesto alla mamma di tornare a casa. L’episodio è stato il più allarmante registrato nella giornata di ieri, quando dalle 11 forti raffiche di vento hanno iniziato a soffiare su tuttala provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

