Allarme raffiche di vento Ramo cade vicino all’altalena Paura per i bimbi ai giardini
Attimi di paura ieri mattina al giardinetto di piazza Carradori a Porto Recanati. Intorno alle 11.30, un grosso ramo di un albero si è improvvisamente spezzato e caduto a terra, a pochi passi da un’altalena. Al momento dell’incidente, l’area verde era piena di bimbi, vista anche la bella giornata seppur ventosa, e sull’altalena c’erano due bambini spinti dalla madre, che si sono ritrovati a pochi metri dalla caduta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha provocato grande spavento tra i presenti. La bambina, in lacrime, ha chiesto alla mamma di tornare a casa. L’episodio è stato il più allarmante registrato nella giornata di ieri, quando dalle 11 forti raffiche di vento hanno iniziato a soffiare su tuttala provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: allarme - raffiche
#Meteo Allerta Arancione in Campania: la Protezione Civile lancia l’allarme maltempo, temporali e forti raffiche di vento - X Vai su X
ANCONA - La perturbazione entra in azione da domenica notte con raffiche fino a tempesta, prima da sud-ovest e poi con un deciso rinforzo da nord-est lungo la costa Vai su Facebook
Allarme raffiche di vento. Ramo cade vicino all’altalena. Paura per i bimbi ai giardini - Una quarantina di interventi in cinque ore per i vigili del fuoco in provincia. Si legge su msn.com
Maltempo a Jesolo, pioggia e raffiche di vento: crollano due alberi. Sotto osservazione la spiaggia della Pineta - Fortunatamente non si è registrato nessun danno a persone o automobili di passaggio ma i disagi ... Si legge su ilgazzettino.it