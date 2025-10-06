Allarme droni all’aeroporto | ritardi nei voli dopo la segnalazione di un pilota

Alcuni atterraggi all’aeroporto di Oslo sono stati ritardati nella notte a causa dell’ avvistamento di droni segnalato da un pilota della Norwegian Air intorno a mezzanotte. A riferirlo è l’agenzia stampa Ntb, secondo cui l’allerta ha portato a un momentaneo blocco delle operazioni di atterraggio nello scalo norvegese. «Uno o più aerei hanno atteso in aria fino al chiarimento della situazione. Nessun aereo è partito per destinazioni alternative», ha dichiarato un portavoce dell’operatore aeroportuale Avinor, confermando che la situazione è tornata alla normalità dopo pochi minuti di sospensione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

