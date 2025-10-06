Allarme di Mosca | possibile provocazione in mare ombra di Londra

Sbircialanotizia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo avvertimento scuote gli equilibri europei: i servizi d’intelligence di Mosca sostengono che Londra stia architettando un’azione contro una nave civile in territorio europeo per attribuirne la colpa alla Russia e inquinare i rapporti con Pechino. Un quadro che si inserisce nel clima già teso degli ultimi giorni, tra sorvoli di droni e accuse . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

allarme di mosca possibile provocazione in mare ombra di londra

© Sbircialanotizia.it - Allarme di Mosca: possibile provocazione in mare, ombra di Londra

In questa notizia si parla di: allarme - mosca

Europa nel mirino: Rutte lancia l’allarme sui missili ipersonici di Mosca

Alaska, tutto pronto per il faccia a faccia Putin-Trump. L’allarme Usa: Mosca ha un nuovo micidiale missile nucleare

Mosca prepara la guerra all’Europa, l’allarme del commissario alla Difesa Ue

allarme mosca possibile provocazioneRussia, l'ultimo allarme dei servizi: "Londra attaccherà una nave" - A preannunciare la "provocazione" del Regno Unito è l'intelligence estera della Russia (Svr) con una serie ... Da msn.com

Crisi dei droni Russia Polonia: provocazione o escalation NATO Russia? - Tra la notte del 9 e il 10 settembre 2025, una serie di droni disarmati, lanciati presumibilmente dalla Federazione Russa e diretti contro l’Ucraina, ha violato per la prima volta in maniera massiccia ... ilcomizio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allarme Mosca Possibile Provocazione