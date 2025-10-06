Allarme di Mosca | possibile provocazione in mare ombra di Londra

Un nuovo avvertimento scuote gli equilibri europei: i servizi d'intelligence di Mosca sostengono che Londra stia architettando un'azione contro una nave civile in territorio europeo per attribuirne la colpa alla Russia e inquinare i rapporti con Pechino. Un quadro che si inserisce nel clima già teso degli ultimi giorni, tra sorvoli di droni e accuse .

