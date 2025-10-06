All' Archivio di Stato di Chieti la mostra È giunta l’ora di mantenere gli obblighi assunti Gerardo Berenga tra Lanciano e Roma
In occasione delle Domeniche di Carta 2025, l’Archivio di Stato di Chieti aprirà le sue porte per una visita speciale alla mostra documentaria “È giunta l’ora di mantenere gli obblighi assunti. Gerardo Berenga tra Lanciano e Roma”, che verrà inaugurata domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 10. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
