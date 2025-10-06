Alla Triennale spunta anche l’ippopotamo di Jacopo Allegrucci
Milano, 6 ottobre 2025 – È stata esposta questa mattina davanti all'ingresso di Triennale Milano la quarta e ultima opera di Jacopo Allegrucci: l'ippopotamo. La scultura monumentale sarà visibile fino al 9 novembre, ultimo giorno di apertura della 24ª Esposizione Internazionale Inequalities. Dopo una balenottera azzurra, incendiata da un vandalo a luglio, e sostituita prontamente da un elefante, adesso tocca a una. L'ippopotamo fa parte della serie "La fragilità del futuro” composta da quattro animali in cartapesta. Arriva dopo l' elefante della Namibia, la balenottera azzurra e la giraffa di Rothschield, sculture che sono state esposte nei mesi scorsi nell’ambito di Inequalities. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
