Alla Triennale l' ippopotamo prende il posto della giraffa

Milanotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giraffa sollevata con un gancio sembra quasi triste di lasciare il posto che aveva occupato a luglio, quando la sua predecessora - la balena - era stata incendiata. Sotto di lei, a prendere la scena, arriva l'ippopotamo, la nuova scultura che dominerà il cortile della Triennale di Milano. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

