Alla Triennale l' ippopotamo prende il posto della giraffa

La giraffa sollevata con un gancio sembra quasi triste di lasciare il posto che aveva occupato a luglio, quando la sua predecessora - la balena - era stata incendiata. Sotto di lei, a prendere la scena, arriva l'ippopotamo, la nuova scultura che dominerà il cortile della Triennale di Milano. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sarà visitabile fino al 6 ottobre, poi arriverà l'ippopotamo. Fa parte della serie 'La fragilità del futuro' composta da quattro animali in cartapesta esposte nei mesi scorsi nell'ambito della 24a Esposizione Internazionale 'Inequalities'

All’ingresso di Triennale Milano viene esposta la quarta e ultima opera di Jacopo Allegrucci: l’ippopotamo - Lunedì 6 ottobre l’ippopotamo, scultura monumentale di Jacopo Allegrucci, è stata collocata all’ingresso di Triennale Milano dove sarà visibile fino al 9 n ... Si legge su mi-lorenteggio.com