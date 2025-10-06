Alla sua prima Paris Fashion Week Meghan Markle sfoggia una glass skin radiosa e un’acconciatura low bun sleek simbolo di eleganza discreta

A lla Paris Fashion Week, Meghan Markle ha catturato l’attenzione, offrendo una lezione di beauty less is more. La Duchessa di Sussex ha fatto il suo ingresso alla prima sfilata di Pierpaolo Piccioli per Balenciaga, trasformando la città della moda in un palcoscenico di bellezza discreta. Oltre all’outfit total white, Meghan Markle ha sfoggiato uno chignon basso e sleek. Ma è la pelle dell’ex attrice californiana a rubare la scena: un effetto glass skin 10 e lode, con incarnato luminosissimo e uniforme, come se fosse stato levigato da mani esperte. Meghan Markle, colpo di scena alla Paris Fashion Week: in total white per Balenciaga X La glass skin di Meghan Markle alla Paris Fashion Week. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alla sua prima Paris Fashion Week, Meghan Markle sfoggia una glass skin radiosa e un’acconciatura low bun sleek, simbolo di eleganza discreta

