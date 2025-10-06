Alla scoperta dell' ex Eridania bilancio positivo | Valutiamo ulteriori future aperture temporanee

Il maltempo di domenica non ha frenato l’entusiasmo per l’evento “If I turn into liminal sounds, you won’t catch me”, ultimo appuntamento del festival Inno al Perdersi, nonché prima temporanea riapertura al pubblico dell’Ex Eridania dopo l’acquisizione da parte del Comune di Forlì, nel novembre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L’Ex Eridania si svela. Foresta urbana e ciminiera tra passato e futuro . Una sfida da tutto esaurito - Lo storico zuccherificio ha aperto le porte dopo 12 anni grazie a Spazi Indecisi e al Comune, che nel 2022, ha acquisito il terreno: "Crediamo in questo luogo". Si legge su msn.com

Ex Eridania, sold-out per la prima riapertura al pubblico. Grande attesa per la passeggiata d'artista - La temporanea riapertura al pubblico dell’Ex Eridania prevista per domenica 5 ottobre e voluta dall’Amministrazione comunale con la preziosa collaborazione dell’associazione culturale Spazi Indecisi ... Secondo forlitoday.it