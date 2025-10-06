Alla scoperta del casale di Balsignano
Balsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. a rendere speciale la visita è l'aspetto naturalistico, un uliveto secolare immerso nella quiete della campagna pugliese che, unito al ricco palinsesto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
