alla prova del fuoco la como tattoo convention supera le aspettative

Si è conclusa ieri alle 23 la prima edizione della Como Tattoo Convention, un evento straordinario ideato e fortemente voluto da Maria Elena Olcelli (Olcelli Farmaceutici), andato in scena presso LarioFiere di Erba. Tre giornate intense dedicate all’universo del tatuaggio a 360 gradi, tra arte, musica, danza, contest, talk e performance che hanno trasformato Erba in una capitale internazionale della body art. Sul palco e tra gli stand si sono alternati artisti da tutto il mondo, tra cui Stefano Alcantara, Yomico Moreno, Matteo Pasqualin, Christian Casa, Lars Krutak, le storiche famiglie Fercioni e Razzouk, e tre generazioni della famiglia di Francesca Tetan, simbolo della tradizione e dell’evoluzione del tatuaggio contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

