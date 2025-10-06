Alla prova del fuoco la Como Tattoo Convention supera le aspettative
Si è conclusa ieri alle 23 la prima edizione della Como Tattoo Convention, un evento straordinario ideato e fortemente voluto da Maria Elena Olcelli (Olcelli Farmaceutici), andato in scena presso LarioFiere di Erba. Tre giornate intense dedicate all’universo del tatuaggio a 360 gradi, tra arte, musica, danza, contest, talk e performance che hanno trasformato Erba in una capitale internazionale della body art. Sul palco e tra gli stand si sono alternati artisti da tutto il mondo, tra cui Stefano Alcantara, Yomico Moreno, Matteo Pasqualin, Christian Casa, Lars Krutak, le storiche famiglie Fercioni e Razzouk, e tre generazioni della famiglia di Francesca Tetan, simbolo della tradizione e dell’evoluzione del tatuaggio contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: prova - fuoco
Pontecagnano Faiano, tunisino prova a darsi fuoco
Prova a dare fuoco ai giardini di piazza Vittorio, era ricercato
Teatro del Fuoco 2025/2026, Maurizio Casagrande in scena con La prova del 9’
Piccoli Pompieri è tornato a I Gigli! Hai tempo fino a domenica 5 ottobre per vivere un’esperienza da Vigile del Fuoco in miniatura: prova le attività, scopri i mezzi e diventa pompiere per un giorno ? Ti aspettiamo nella piazza Esterna di Corte Tonda co Vai su Facebook
Alla prova del fuoco la Como Tattoo Convention supera le aspettative - Hanno inoltre preso parte alla manifestazione il Direttore Operativo del BKFC Italia, con Walter Pugliesi, e il team di Or Noir Tattoo Gallery, uno dei brand più importanti al mondo nel settore del ... Lo riporta msn.com