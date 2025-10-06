Alla Paris Fashion Week corpi distorti illusioni ottiche e libertà creativa in un omaggio contemporaneo alla maison destinato a far discutere

A lla Paris Fashion Week, il debutto di Duran Lantink alla direzione creativa di Jean Paul Gaultier era uno degli appuntamenti più osservati della stagione. La collezione primavera-estate 2026, intitolata Junior, ha riportato in passerella lo spirito anticonformista della maison, ma con un linguaggio nuovo e più radicale. Presentata nel seminterrato del Musée du Quai Branly, tra luci fredde e atmosfera da club sotterraneo, la sfilata ha alternato momenti di grande energia creativa ad altri più ostentati, mostrando fin da subito quanto la scelta di Lantink rappresentasse un rischio calcolato e consapevole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

