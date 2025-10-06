Alla Parigi Fashion Week la bellezza sussurrata e sensuale di Valentino
Roma, 6 ottobre 2025 – In questi giorni, anche chi scrive di moda ha il cuore pesante. In un mondo attraversato da guerre, ingiustizie e stanchezze collettive, occuparsi di abiti può sembrare fatuo. Eppure, è proprio quando tutto appare oscuro che la moda rivela la sua vocazione più segreta: quella di tenere accesa una piccola luce. Così, quando la musica di Zbigniew Preisner per La doppia vita di Veronica comincia a vibrare in sottofondo, sembra di assistere a un rito più che a una sfilata. Alessandro Michele, più che un creatore di moda, è un creatore di atmosfere: quella colonna sonora accompagna la p-e 2026 di Valentino come se ogni nota fosse una cucitura tra moda e anima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dalla Romagna a Parigi: Giulio Strocchi alla Parigi Fashion Week
