Alla Parigi Fashion Week la bellezza sussurrata e sensuale di Valentino

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 6 ottobre 2025 – In questi giorni, anche chi scrive di moda ha il cuore pesante. In un mondo attraversato da guerre, ingiustizie e stanchezze collettive, occuparsi di abiti può sembrare fatuo. Eppure, è proprio quando tutto appare oscuro che la moda rivela la sua vocazione più segreta: quella di tenere accesa una piccola luce. Così, quando la musica di Zbigniew Preisner per La doppia vita di Veronica comincia a vibrare in sottofondo, sembra di assistere a un rito più che a una sfilata. Alessandro Michele, più che un creatore di moda, è un creatore di atmosfere: quella colonna sonora accompagna la p-e 2026 di Valentino come se ogni nota fosse una cucitura tra moda e anima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

alla parigi fashion week la bellezza sussurrata e sensuale di valentino

© Quotidiano.net - Alla Parigi Fashion Week la bellezza sussurrata e sensuale di Valentino

In questa notizia si parla di: parigi - fashion

Dalla Romagna a Parigi: Giulio Strocchi alla Parigi Fashion Week

Dalla Romagna a Parigi: Giulio Strocchi alla Parigi Fashion Week

La guida alla Parigi Fashion Week: Saint Lauren dà il via alle sfilate, grande attesa per i debutti di Dior, Balenciaga e Chanel

parigi fashion week bellezzaAlla Parigi Fashion Week la bellezza sussurrata e sensuale di Valentino - La ricerca di atmosfere luminose in tempi che si fanno sempre più bui ... Si legge su quotidiano.net

parigi fashion week bellezzaLe Défilé L’Oréal Paris 2025: bellezza e sorellanza alla Paris Fashion Week - Le Défilé L’Oréal Paris 2025 all’Hôtel de Ville celebra sorellanza, bellezza e empowerment femminile con Kendall Jenner o ancora Cindy Bruna. Si legge su fashiontimes.it

Cerca Video su questo argomento: Parigi Fashion Week Bellezza