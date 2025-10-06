Alla Leopolda Renzi lancia Casa Riformista | un nuovo contenitore per l’area centrista
FIRENZE — Alla Leopolda 13, Matteo Renzi ha ufficialmente presentato il progetto Casa Riformista, che vuole porsi come nuovo spazio politico per raccogliere e rappresentare forze riformiste, centriste e civiche nel panorama italiano.? Nel suo discorso conclusivo, l’ex premier ha spiegato che Italia Viva non verrà sciolta, ma contribuirà al nuovo contenitore.? Casa Riformista — ha detto — dovrà servire a rafforzare una “terza gamba” nel centrosinistra, perché i voti del Pd e degli alleati non bastano per contrastare il sovranismo.? Un obiettivo chiaro è puntare al 10 per cento nazionale come soglia d’efficacia del progetto, con test elettorali già alle prossime elezioni regionali in Calabria e Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
