Alla farmacia comunale Risorgimento esami e test specifici per valutare la salute del cuore
Il cuore è il motore della vita e prendersi cura della sua salute è un’esigenza e deve essere un impegno quotidiano per ogni persona. Le malattie e le disfunzioni dell’apparato cardiocircolatorio, sono infatti la principale causa di morte in Italia, ancora oggi. È per questo che Forlifarma Spa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: farmacia - comunale
Trasloca nei nuovi locali la farmacia comunale di Castelfranco di Sotto
Castelfranco, più servizi e maggiore attenzione agli utenti: inaugurata la nuova farmacia comunale
Azienda Speciale Civitella: le priorità e il bilancio di metà obbligatorio della Farmacia Comunale
#farmaciaditurno dal 06 Ottobre al 12 Ottobre 2025 Farmacia Comunale 1 di Montevarchi Vai su Facebook
Una mattinata di analisi dell’emoglobina glicata alla farmacia Giotto - 00, sono fissati test e consulenze per prevenzione e gestione del diabete ... Come scrive msn.com
La svolta della farmacia comunale. Sì agli esami specialistici: "Meno aggravi per l’ospedale" - Il 21 marzo verranno inaugurati i locali che hanno consentito alla struttura di raddoppiare gli spazi. Riporta lanazione.it