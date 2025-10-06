Alla farmacia comunale Risorgimento esami e test specifici per valutare la salute del cuore

Forlitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cuore è il motore della vita e prendersi cura della sua salute è un’esigenza e deve essere un impegno quotidiano per ogni persona. Le malattie e le disfunzioni dell’apparato cardiocircolatorio, sono infatti la principale causa di morte in Italia, ancora oggi. È per questo che Forlifarma Spa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: farmacia - comunale

Trasloca nei nuovi locali la farmacia comunale di Castelfranco di Sotto

Castelfranco, più servizi e maggiore attenzione agli utenti: inaugurata la nuova farmacia comunale

Azienda Speciale Civitella: le priorità e il bilancio di metà obbligatorio della Farmacia Comunale

Una mattinata di analisi dell’emoglobina glicata alla farmacia Giotto - 00, sono fissati test e consulenze per prevenzione e gestione del diabete ... Come scrive msn.com

La svolta della farmacia comunale. Sì agli esami specialistici: "Meno aggravi per l’ospedale" - Il 21 marzo verranno inaugurati i locali che hanno consentito alla struttura di raddoppiare gli spazi. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Farmacia Comunale Risorgimento Esami