“ L’Accordo di Parigi risale al 2015 e, da allora, alcune condizioni sono profondamente cambiate. Ci sono elementi positivi, ma la sicurezza energetica resta centrale e strategica per ogni politica futura. Analizzando la produzione energetica tra il 2 e il 3 ottobre, emerge che il 32% proviene dal fotovoltaico, il 21% dall’eolico e il 13,8% da centrali turbogas, con solo il 9% del potenziale a gas utilizzato. Nello stesso periodo, la Spagna ha prodotto il 14% da gas, sfruttando il 16% della potenza disponibile. Questo dimostra che l’Italia può sostenere picchi elevati di domanda energetica, confermando una capacità di risposta significativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Alla Camera il forum sulla transazione energetica organizzata dalla Cassa di previdenza dei ragionieri ed esperti contabili