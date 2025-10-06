Alita 2 | Rosa Salazar fornisce un aggiornamento sul sequel

Rosa Salazar, protagonista di Alita: Angelo della Battaglia, ha appena rilasciato un aggiornamento promettente sul tanto atteso sequel del film di fantascienza del 2019. Diretto da Robert Rodriguez e co-sceneggiato e prodotto da James Cameron, il film ha riscosso solo un modesto successo al botteghino. Nonostante non sia diventato un grande successo commerciale, la risposta del pubblico al film è stata estremamente positiva, suscitando un interesse costante per la realizzazione di Alita 2. Per anni, i creativi chiave hanno espresso l’intenzione di realizzare un seguito, ma nessuno è ancora riuscito a ottenere il via libera. 🔗 Leggi su Cinefilos.it