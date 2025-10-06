Alita 2 che fine ha fatto il sequel prodotto da James Cameron? Spunta un nuovo aggiornamento
Uscito nel 2019, il primo film della saga non ebbe il successo sperato dal box-office internazionale e da allora i fan sperano nell'arrivo di un seguito Rosa Salazar, protagonista di Alita - Angelo della Battaglia, ha appena dato un aggiornamento promettente sul tanto atteso sequel del film di fantascienza del 2019. Diretto da Robert Rodriguez e co-sceneggiato e prodotto da James Cameron, il film ha riscosso solo un modesto successo al botteghino e da allora il sequel è rimasto solo una speranza tra i fan. Nonostante non sia diventato un grande successo commerciale, la risposta del pubblico al film, infatti, è stata estremamente positiva, alimentando un interesse costante per la realizzazione di un sequel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
