Alfred Nobel il necrologio sbagliato e il testamento da benefattore | com’è nato il premio

Roma, 6 ottobre 2025 – Alfred Nobel nacque a Stoccolma il 21 ottobre 1833 in una famiglia di ingegneri e inventori. Fin da giovane mostrò un talento straordinario per la chimica, la fisica e le lingue. A 17 anni parlava correntemente svedese, inglese, francese, tedesco e russo. La sua vita, però, fu segnata da un destino singolare: diventare immensamente ricco grazie alla distruzione e passare alla storia come simbolo di pace e progresso. Alfred Nobel non fu un semplice inventore, ma un uomo di contrasti: chimico che brevettò esplosivi, idealista che cercò la pace, industriale miliardario che scelse di destinare la propria ricchezza alla conoscenza e al bene comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

