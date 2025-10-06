Alfa Catania vittoriosa nel derby con Gravina | secondo successo consecutivo per i rossazzurri

Cataniatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa grande al PalaLeonardo per la Decò Alfa Catania, che supera nettamente lo Sport Club Gravina in un derby dominato dall’inizio alla fine. La squadra di coach Zeljko Ze?evi? ha offerto una prestazione brillante, convincendo il pubblico con un gioco veloce e spettacolare.I rossazzurri hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

