Alexandre Grimaldi figlio di Alberto di Monaco al Global Gift Gala con la zia Stéphanie e i cugini

Il secondogenito di Alberto di Monaco, nato 22 anni dalla storia che il principe ebbe con la hostess Nicole Coste, è molto legato alla famiglia del padre e trascorre sempre molto volentieri del tempo nel Principato, anche per occasioni mondane.

Una serata al Monte-Carlo Beach per celebrare il nuovo glamour del Principato con Pauline Ducruet e Alexandre Grimaldi

Alberto di Monaco porta il figlio Jacques in Normandia, terra legata alla storia Grimaldi. Inizia la formazione dell'erede - Il principe Alberto con la moglie la principessa Charlène e la gemella dell'erede, Gabriella, sono stati in ...

Alberto di Monaco e i figli "illegittimi" al Gran Premio di Montecarlo: chi sono Alexandre Grimaldi e Jazmin Grace (la primogenita nata da una relazione con una cameriera) - Alexandre ha commentato in precedenza il suo rapporto con i fratellastri e suo padre, dicendo: «Siamo tutti molto uniti...