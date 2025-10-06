Alex Pereira è più spaventoso che mai
Quando Alex Pereira entra - sulle note di Itsari dei Sepultura - nulla fa pensare che ci sia qualcosa di diverso rispetto agli altri re-match della sua carriera. Non è la prima volta, infatti, che il brasiliano si trova ad affrontare per la seconda volta un avversario con cui aveva già combattuto. È successo con Adesanya, ma anche con Prochazka. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, per il main event di UFC 320, è successo con Magomed Ankalaev, che lo aveva già battuto in un match molto equilibrato a UFC 313, lo scorso marzo. Pereira ha 38 anni, delle qualità che lo pongono sopra praticamente a qualsiasi striker in circolazione in UFC, un carattere ferreo e impassibile, delle ottime doti al microfono nonostante non parli inglese e quella che si definisce “aura”. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: alex - pereira
UFC 320 all’T-Mobile Arena, Las Vegas: ? ? Main Card - Alex Pereira batte Magomed Ankalaev – KO (R1, 1:20) -Merab Dvalishvili batte Cory Sandhagen – Decisione unanime - Jirí Prochazka batte Khalil Rountree Jr. KO (R3, 3:04) - Y Vai su Facebook
CHAMAAAAAA ALEX PEREIRA - X Vai su X