Alessandro Vanoli letture e corsi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’incontro con Alessandro Vanoli al Cinema Conca Verde, il gruppo di lettura alla Sala Hub di Treviglio, diversi corsi e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 6 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 10 oppure nel pomeriggio alle 16.45 al RiQuadro, a Bergamo in via Moroni, 306, prenderà il via un corso di acquerello botanico. L’iniziativa, che prevede dieci lezioni, propone un’esperienza didattica che insegna a dipingere elementi vegetali con la tecnica dell’acquerello, focalizzandosi sull’osservazione scientifica e la riproduzione fedele della natura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

