Alessandro Lytvyn lo studente che ha vinto le Olimpiadi mondiali di matematica mentale | Vi svelo il mio segreto E sulla guerra in Ukraina | Ho perso fiducia nel genere umano INTERVISTA

Ha compiuto 15 anni proprio ieri, i l5 ottobre, ma è già un super campione: campione della matematica, campione del calcolo mentale senza strumenti, studente che divora libri di letteratura e che si chiede in continuazione il perché delle cose. Tutte le cose. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Comune di Gubbio si congratula con Alessandro Lytvyn, nostro giovanissimo concittadino che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi Mondiali di Matematica Mentale, tenutesi a Valencia presso il Museo della Scienza Principe Felipe. In gara con 282 concorr Vai su Facebook

Gubbio, Alessandro super campione di matematica a soli 14 anni - Alessandro Lytvyn, studente di origini ucraine, è nato e vive a Gubbio, frequenta ... Riporta msn.com

