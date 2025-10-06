Alessandro e Luciana marito e moglie morti tra le fiamme dopo l' incidente

Il terribile dramma si è consumato domenica mattina quando il sole stava ancora sorgendo, sulla Strada statale della Val Seriana in territorio di Casnigo, provincia di Bergamo: nello schianto hanno perso la vita il 77enne Alessandro Zucchetti, originario di Castrezzato, e la moglie Luciana.

Tragico incidente a Casnigo, morti Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli: erano nell’auto che ha preso fuoco

